Dois cadáveres recuperados de petroleiro em chamas

Tamanho do texto

Foram recuperados, este sábado, dois cadáveres do petroleiro iraniano que há uma semana está a arder ao largo da China.

Os dois marinheiros encontrados fazem parte dos 31 desaparecidos.

Segundo o Ministério chinês dos Transportes, os cadáveres foram encontrados na zona do convés do navio Sanchi, que não está a ser afetada pelas chamas, e à qual foi possível aceder devido à mudança dos ventos que afastaram os fumos tóxicos.

O petroleiro iraniano, com 136 mil toneladas de petróleo condensado a bordo, incendiou-se a 06 de janeiro após colidir com um cargueiro chinês. O sinistro ocorreu a 300 quilómetros ao largo da cidade de Xangai, no leste da China

As autoridades chinesas contam com o apoio de equipas de resgate japonesas, sul-coreanas e iranianas.