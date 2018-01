Mais de 20 feridos em confrontos nas Honduras

Tamanho do texto

Mais de duas dezenas de pessoas, entre civis e militares, ficaram feridas, em Tegucigalpa, na Honduras, no seguimento de confrontos durante uma manifestação contra uma alegada fraude nas eleições gerais, de 26 de novembro, que reelegeram o presidente Juan Orlando Hernández.

A denúncia foi feita pela Aliança da Oposição do ex-candidato presidencial Salvador Nasralla que afirma: "o objetivo é realizar um ensaio para o que acontecerá todos os dias, indefinidamente, a partir de sábado 20 de janeiro. Sem ser preciso chamá-las, as pessoas estão a participar, mas a partir do dia 20, será a nível nacional não apenas em Tegucigalpa ou San Pedro (Sula), mas a nível nacional ".

Nasralla não reconhece os resultados do Tribunal Supremo Eleitoral que, a 17 de dezembro, declarou Juan Orlando Hernández presidente eleito.

O TSE garante que após a recontagem dos votos, foi ele quem ganhou as eleições

Salvador Nasralla acredita que a população irá impedir que Juan Orlando Hernández tome posse no dia 27 de janeiro.