Pescador palestiniano assassinado pelo exército egípcio

Um pescador palestiniano da Faixa de Gaza morreu este sábado depois de ter sido baleado pelo exército egípcio por razões ainda desconhecidas.

Segundo as autoridades palestinianas, Abdallah Zeidan, de 33 anos e originário do campo de refugiados de Chatti, foi atingido a tiro no peito na localidade de Rafah, perto do Egito.

Segundo o Ministério do Interior de Gaza, a embarcação de pesca palestiniana não entrou na zona marítima egípcia e pediu uma investigação urgente para clarificar o incidente.

As autoridades egípcias ainda não se pronunciaram.

O Egito mantém as fronteiras com a Faixa de Gaza encerradas desde a imposição do bloqueio ao território, por Israel, em 2007 altura em que o movimento islamita Hamas assumiu o controlo do Governo.