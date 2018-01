Um boeing 737 da companhia turca Pegasus saiu da pista depois da aterragem.

O acidente causou o pânico entre os 162 passageiros a bordo. As autoridades dizem que todos os os viajantes deixaram a aeronave sem ferimentos.

O avião saiu do aeroporto da capital turca, Ancara, no sábado, com destino à província de Trabzon, no nordeste da Turquia.

As autoridades deram inicio a uma investigação.

Por agora, nada se sabe sobre as causas do incicente. O aeroporto permanecia fechado na manhã de domingo.