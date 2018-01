Forte sismo abala o Peru

Um forte sismo, de magnitude 7.1 na escala de Richter, atingiu a costa do sul do Peru na manhã de domingo. Há, pelo menos, um morto e dezenas de feridos, 65 segundo dados oficiais divulgados pelo responsável do Instituto de Defesa Civil do Peru, aos órgãos de comunicação local. Casas ruíram, povoações ficaram sem eletricidade, autoestradas ficaram danificadas, o que dificulta as operações de resgate. As zonas mais afetadas são rurais e remotas.

O terramoto, que teve o seu epicentro no oceano Pacífico, a 40 km da cidade de Acari, também se sentiu no vizinho Chile.

As autoridades chegaram a falar em dois mortos e 17 desaparecidos numa mina mas acabaram por rever as contas oficiais. Os responsáveis da Estrella, a mina peruana, confirmaram que os danos só aconteceram depois do abalo e que todos os mineiros estão bem.

Em 2007, um terramoto matou centenas de pessoas na região de Ica.