Funcionário do Hamas ferido em explosão no Líbano

Um alto funcionário do Hamas ficou ferido este domingo na explosão de um carro, na cidade libanesa de Sidon.

Segundo as autoridades locais e a informação avançada pela televisão oficial do movimento xiita, o alvo do ataque era Mohamed Hamdan, o dono do carro onde foi colocado o engenho explosivo. Testemunhas contam que Hamdan ficou ferido nas pernas e foi transportado para o hospital

A agência France Press relata que o ataque aconteceu à porta do prédio onde vive o funcionário do Hamas. A agência de notícias oficial do Líbano cita um responsável do grupo xiita, que explica que Hamdan trabalha no gabinete do coordenador político do movimento e que não corre perigo de vida.

Sidon fica 40 km a sul de Beirute e alberga dois dos doze campos de refugiados palestinianos do Líbano.

O Hamas ainda não comentou o incidente.