O Papa Francisco começa esta segunda-feira uma visita ao Chile e ao Peru, dois países profundamente católicos, mas com vários escândalos de abuso sexual que envolvem membros da igreja.

Uma sondagem divulgada este mês pelo instituto Latinobarometro revela que a percentagem de chilenos que se consideram católicos caiu nos últimos 20 anos, dos 74 para os 45 por cento.

Patricia Mostrag vive em Santiago e considera que o mais importante é a mensagem que o Papa vai deixar ao país, apesar dos media darem mais importância às polémicas da Igreja.

A visita do Papa à América Latina está a gerar polémica.

Em Santiago do Chile, na última sexta-feira, quatro igrejas foram vandalizadas. No Peru, um incêndio atingiu, na madrugada deste sábado, a estátua do Cristo do Pacífico. Apesar de a imprensa revelar que na base da estátua havia pedaços de tecido com cheiro a combustível, a Polícia Nacional garantiu que um curto-circuito esteve na origem do fogo.