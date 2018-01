Protestos marcam os sete anos da Primavera Árabe, em Tunes

Tamanho do texto

Protestos e manifestações assinalaram os sete anos da Primavera Árabe, na Tunísia. Na última semana, mais de 800 pessoas foram detidas.

Hoje, uma nova multidão voltou às ruas da capital.

Uma forte presença policial acompanhou os manifestantes contra governo e também os apoiantes da coligação no poder, que já acusou o partido da oposição, Frente Popular, de estar na origem da violência dos últimos dias.

Este domingo, o presidente Béji Caïd Essebsi inaugurou um centro cultural num bairro dos subúrbios de Tunes onde, na semana passada, foram registados confrontos entre manifestantes e a polícia.

No aniversário da Revolução, os tunisinos continuam nas ruas com as mesmas reivindicações de há sete anos.