Susto dos grandes em aeroporto turco

Não houve feridos, mas se houvesse uma contagem de sustos esta seria certamente muito alta, neste acidente que envolveu um avião Boeing 737-800 da companhia turca Pegasus no aeroporto de Trabzon, no nordeste da Turquia. O aparelho despistou-se quando estava a aterrar, escorregou por uma ravina e por pouco não acabou no mar.

A pista fica muito junto à costa do Mar Negro. O avião, proveniente da capital Ancara, tinha acabado de aterrar e trazia a bordo 162 passageiros e seis tripulantes.

Com a ajuda dos bombeiros, os passageiros conseguiram sair do avião sem problemas e sãos e salvos, apesar do choque. Ainda não se sabem as causas do acidente. As operações de retirada dos passageiros obrigaram ao fecho do aeroporto, durante a noite. Reabriu às oito da manhã locais, este domingo.