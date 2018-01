Coreias discutem participação nos Jogos Olímpicos de Inverno

Tamanho do texto

Em cima da mesa está a participação da Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos de Inverno que vão decorrer em PyeongChang, na Coreia do Sul, já no próximo mês.

A coreia do norte aceitou, na primeira reunião, enviar um grupo artístico para participar no evento desportivo.

Neste segundo encontro, o qual está a decorrer, Seul quer ir além e discutir uma possível participação de atletas norte-coreanos no evento.

Além deste tema, foi discutido, na reunião da semana passada, um possível reencontro entre as famílias que estão separadas pelos dois países. A Coreia do Norte aceitou uma possível reunião entre estas pessoas na condição dos desertores que fugiram em 2016, num desses encontros, regressem ao país.

"Os dois lados concordaram em discutir a questão dos encontros das famílias separadas, depois das relações inter-coreanas melhorarem. Como podem notar na declaração conjunta, as duas coreias concordaram em manter comunicação em vários campos, incluindo esta questão das familias separadas." , disse o Ministro da Unificação sul-coreano.