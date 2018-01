Tamanho do texto

Esta segunda-feira foi dia de greve nas prisões francesas.

Os sindicatos exigem mais meios para trabalhar. Os guardas dizem que colocam em risco a vida quando se trata de vigiar presos cujos crimes se relacionam, por exemplo, com o islamismo radical.

De acordo com os sindicatos, um jiadista, de nacionalidade alemã, atacou três guardas com uma arma branca numa prisão no norte de França.

O diretor apresentou a demissão, exigida plos trabalhadores.

Menos de 30 mil guardas prisionais vigiam mais de 70 mil detidos nas prisões francesas. O sistema encontra-se sobrelotado.