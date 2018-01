Guterres diz que há compromisso total para a paz

Tamanho do texto

De visita à Colômbia o secretário-geral das Nações Unidas afirmou ter constatado de que há um "compromisso total" do governo e das antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia para "a construção da paz".

António Guterres, visitou o município de Mesetas onde estão a receber formação ex-combatentes das FARC com o objetivo da sua reintegração na sociedade:

"Eu acredito que esta é uma grande oportunidade para o Estado estar presente em todo o território colombiano. E a presença do Estado não é apenas uma presença administrativa e em termos de segurança, o que é importante. A presença do Estado é a educação, a saúde, as infraestruturas (...) Não há paz sem desenvolvimento. Não há paz sem a oportunidade de criar condições para a prosperidade", afirmou Guterres.

O executivo colombiano e as FARC assinaram, em novembro de 2016, um acordo de paz com o objetivo de pôr fim a mais de cinco décadas de conflito.

Depois de concluído o desarmamento o objetivo é integrar os antigos combatentes na sociedade e transformar a guerrilha num partido político.