Dolores O'Riordan, vocalista do grupo The Cranberries, morreu esta segunda-feira aos 46 anos de idade.

De acordo com o seu agente a cantora estava em Londres para "uma curta sessão de gravações". Estaria a gravar um novo álbum, escreve o Irish Times, Não se sabem outros detalhes sobre o que levou à morte da intérprete de temas como Linger e Zombie.

A agência que a representava, a Lindsey Holmes Publicity, escreve, em comunicado, que a família de Dolores O'Riordan "está devastada com a notícia e pediu privacidade neste momento muito difícil".

Um representante da banda, citado pela TMZ, limitou-se a dizer que ela morreu "de repente".

Dolores O'Riordan juntou-se aos Cranberries em 1990 e com ela a banda transformou-se num dos maiores sucessos mundiais da década de 1990. O grupo lançou, desde o álbum de estreia Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, em 1993, sete álbuns de originais.

Em 2003 a banda separou-se. Acabaria por voltar a juntar-se em 2009. No ano passado lançaram um álbum acústico, Something Else, mas acabaram obrigados a cancelar as datas da digressão, na Europa e na América do Norte, por causa de uma doença de O'Riordan.