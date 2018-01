Sibéria regista 68 graus negativos

Tamanho do texto

Mesmo se a Sibéria é conhecida pelas temperaturas glaciais, esta foi uma segunda-feira particularmente gelada.

Os termómetros chegaram a atingir os 68 graus negativos no norte da região da Iacútia, reclamando a vida de pelo menos duas pessoas, de um grupo de cinco, que morreram geladas quando tentavam chegar a pé a uma quinta, depois do carro onde seguiam ter avariado.

Os serviços de emergência multiplicaram as intervenções para resgatar condutores em apuros na região e as autoridades desaconselharam todas as deslocações não essenciais.