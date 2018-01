UE debate notícias falsas e desinformação

Tamanho do texto

O debate em torno da desinformação ganhou relevância após as eleições presidenciais norte-americanas e o referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia.

A capital belga, Bruxelas, acolheu esta segunda-feira o primeiro encontro do grupo de peritos europeus de alto nível sobre notícias falsas. O encontro reuniu os 39 membros do grupo assim como representantes de várias redes sociais que se deslocaram a Bruxelas para participarem no debate.