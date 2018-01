Carros sem condutor desfilam em Detroit

A fabricante de veículos autónomos Navya revelou que tem 65 carros sem condutor, que estão a ser usados em programas-piloto em todo o mundo. No Salão Internacional do Automóvel Norte-Americano, em Detroit, a marca francesa divulgou que os veículos circulam no campus da Universidade do Michigan e em testes que decorrem na cidade de Las Vegas.

Especialistas do setor automóvel, citados pela agência Reuters, avisam que as inovações tecnológicas estão a avançar mais depressa do que os reguladores e lembram que o quadro legal deve considerar aspetos relacionados com os seguros e com as infraestruturas necessárias para que os carros possam circular, porque o universo dos carros sem condutor não é apenas uma questão de tecnologia.

Pelo segundo ano consecutivo, o 'Detroit Auto Show' aposta nas inovações tecnológicas. Mais de 50 start-ups de todo o mundo participam na feira, onde apresentam as mais recentes inovações na condução autónoma.