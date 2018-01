Casal da Califórnia mantinha filhos adultos em cativeiro

Tamanho do texto

O caso está a chocar a cidade norte-americana de Perris, no estado da Califórnia. A polícia encontrou 13 pessoas mantidas em cativeiro numa casa.

As vítimas, com idades entre os 2 e os 29 anos, são, alegadamente, filhos do casal.

O alerta foi dado por uma menina de 10 anos, que conseguiu fugir e ligar para a polícia. Dois dias depois, David e Louise Turpin, de 57 e 49 anos respetivamente, foram surpreendidos pelas autoridades, questionados sobre o porquê das pessoas estarem acorrentadas, e, ao não responderem com coerência, foram detidos no imediato.

A polícia encontrou as 13 pessoas acorrentadas a camas, aparentemente com falta de higiene e mal nutridas.

O caso está a chocar a vizinhança.

"Esta família manteve os filhos cativos na própria casa e acorrentados às camas... Tem sido muito chocante.", disse Tony Young, vizinha do casal.

O choque não escapou às autoridades, as quais dizem que o cenário que encontraram foi desolador, principalmente por sete das vítimas serem adultos.

As 13 pessoas foram encaminhadas para um hospital local.