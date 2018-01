Cerco a Donald Trump está a apertar

O cerco a Donald Trump está apertar. Steve Bannon, ex-conselheiro do presidente de Estados Unidos, foi intimado a testemunhar perante um grande júri sobre as possíveis ligações da campanha eleitoral de Trump ao governo russo.

A notícia surge no mesmo dia em que Bannon foi ouvido por uma comissão dos serviços de inteligência da Câmara dos Representantes sobre o mesmo tema. De acordo com uma fonte conhecedora do processo, citada pelo the New York Times, a decisão foi tomada a semana passada fonte pelo procurador-especial Robert Mueller.

Mueller terá emitido a convocatória depois de ter sido publicado o livro em que Bannon criticava Trump, ao dizer que uma reunião entre o filho do governante, Donald Trump Jr., com uma advogada russa foi uma traição e que o caso iria terminar com uma investigação a lavagem de dinheiro.