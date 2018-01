Dez mortos em queda de ponte a sul de Bogotá

Pelo menos dez trabalhadores perderam a vida na queda de uma ponte que se encontrava em construção a sul da capital da Colômbia.

As autoridades ainda não precisaram as eventuais causas do acidente, que ocorreu quando a maioria dos trabalhadores se encontrava em pausa para o almoço. Há pelo menos oito feridos hospitalizados. Na altura da tragédia, haveria apenas duas dezenas de pessoas no local.

Um trabalhador explica que ouviu "de repente um barulho fortíssimo. Os cabos que aço que suportavam [a estrutura] começaram a ceder, por isso começaram todos a correr e a fugir [do local]. Havia muito fumo".

Segundo o ministro colombiano dos Transportes, German Cardona, que visitou o local, faltavam "apenas 20 metros" para que a ponte de 460 metros ficasse "definitivamente terminada". A estrutura deveria facilitar as ligações entre Bogotá e a cidade de Villavicencio, 120 quilómetros a sul da capital.