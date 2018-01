Tamanho do texto

Uma explosão no centro da cidade de Antuérpia, na Bélgica, mobilizou as equipas de socorro ao início da madrugada. Um prédio residencial colapsou, deixando 14 pessoas feridas, uma delas com gravidade.

Ainda não são conhecidas as causas da explosão, que danificou outros três prédios, mas a polícia belga já afastou a hipótese de terrorismo.

A Bélgica permanece em estado de alerta elevado, desde os atentados terroristas que ocorreram na capital, Bruxelas, em 2016.