Inventor julgado por homicídio de jornalista

Peter Madsen vai ser julgado pelo homicídio de Kim Wall. O inventor dinamarquês foi formalmente acusado esta terça-feira pela procuradoria de Copenhaga, que o considera responsável de "degolar ou estrangular" a jornalista sueca a bordo do submarino "Nautilus", que ele próprio fabricou.

Acusado de homicídio e profanação de cadáver, Madsen - que tinha convidado Wall para uma viagem a bordo do Nautilus em agosto de 2017 - afirma que a jornalista morreu acidentalmente no interior do submarino, quando ele estava no convés, embora tenha admitido desmembrar o corpo e atirá-lo para o mar, ao largo da Dinamarca.

O julgamento arranca a 8 de março e Madsen arrisca a prisão perpétua.