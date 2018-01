Morreu Dolores O'Riordan, a vocalista dos "The Cranberries"

Dolores O'Riordan perdurará para sempre na memória coletiva como a voz dos "The Cranberries." A cantora irlandesa morreu esta segunda-feira em Londres aos 46 anos.

Desconhecem-se para já as causas, mas a imprensa irlandesa e britânica falam em "morte súbita", tão repentina que deixou admiradores e conhecidos da cantora da cidade de Limerick, na Irlanda, boquiabertos.

"Estou chocado e triste por ouvir uma notícia deste tipo sobre alguém tão jovem. Lembro-me bem dos dias do início em Limerick, quando era ingénua e tímida. Não enfrentava a multidão quando estava a cantar. Depois tornou-se numa grande estrela, conquistou os EUA e colocou Limerick no mapa", sublinha Lorcan Murray, da Lyric FM, um conhecido de Dolores.

Conhecida por êxitos como "Zombie" ou "Linger", a cantora encontrava-se, de acordo com o diário britânico "Telegraph" a trabalhar no pojeto musical D.A.R.K. em conjunto com Ole Koretsky e Andy Rourke, que integraram os The Smiths.