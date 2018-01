Papa Francisco aterra em Santiago para périplo pelo Chile

Foi com vento forte que o Papa Francisco aterrou em Santiago, no Chile, esta segunda-feira, para uma visita de três dias.

A Presidente Michele Bachelet deu as boas-vindas ao Sumo Pontífice e à chegada três crianças entregaram-lhe flores.

Durante a visita, o Papa vai reunir-se com autoridades do país, mas também com comunidades indígenas, religiosos e pessoas carentes, mas de acordo com o secretário de Estado do Vaticano poderá vir a deparar-se com protestos contra a pedofilia na igreja. A questão dos abusos sexuais dominou as semanas anteriores à chegada do Papa.

Esta é a 22ª viagem internacional do Sumo Pontífice. Além de Santiago, no Chile vai passar também por Temuco e Iquique, onde se encontrará com vítimas da ditadura do general Augusto Pinochet e realizará uma missa.

Na quinta-feira ruma ao Peru para uma visita de três dias. Passará por Lima, por Puerto Maldonado e por Trujillo.