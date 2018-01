Pelé: "Precisamos de mais craques no futebol mundial"

Foi num encontro no Rio de Janeiro que Pelé falou do estado do futebol internacional, das estrelas que dominam o mundo e de como eram as coisas quando jogava.

Agora com 77 anos, o antigo craque brasileiro esteve presente numa homenagem, que marcou o início da temporada de 2018 da liga estadual fluminense.

Diante de um auditório atento, Pelé criticou o que definiu como a falta de talento no futebol de todo o mundo:

"Há pouco tempo atrás, você falava em Eusébio, Cruyff, Beckenbauer, Bobby Moore, Pelé, Zico, Sócrates..." disse Pelé.

"Hoje você fala em três jogadores num mundo todo. Há um tempo atrás tinha três ou quatro em cada time," continuou.

Para o astro brasileiro, há três jogadores a dominar o mundo do futebol e faltam mais, em todos os países:

"Se você pega um garoto que tá na escola, que gosta de futebol e você diz 'Fala aí um jogador bom', eles vão falar, e todos nós vamos falar: Messi, Cristiano Ronaldo e Neimar. Se pedir para falar cinco, fica difícil."

Mas Pelé tinha ainda um recado para o mundial, em julho 2018, na Rússia: ninguém ganha jogos com apenas uma ou duas estrelas. É necessário jogar em equipa, tal como aconteceu com o Brasil, nos cinco campeonatos mundiais que ganhou:

"O importante é uma equipe. Porque quando o Brasil ganhou todos os títulos mundiais, não era só Pelé, não era só Zico, era a equipe. Nos tinhamos vários excelentes jogadores. Acho que se não tiver uma equipe formada, individualmente, um jogador ou dois jogadores só não ganham a Copa não."