Político sérvio do Kosovo abatido a tiro

Tamanho do texto

Morto a tiro no Kosovo. Olivier Ivanovic, destacado político sérvio da cidade de Mitrovica foi abatido a tiro quando se encontrava no carro em frente à sede do seu Partido.

O assassinato aconteceu pela manhã. Dirigente do partido social-democrata local, Ivanovic era considerado um político moderado da cidade, dividida entre o norte, de maioria sérvia, e o sul, de maioria albanesa-kosovar.

A autoria e a motivação são desconhecidas.

O governo do Kosovo condenou o ato que, de acordo com um comunicado, apenas serve para minar os esforços para estabelecer um estado de direito.

Ivanovic tinha sido condenado em janeiro de 2016 a nove anos de prisão por crimes de guerra na guerra do Kosovo, mas há um ano o recurso anulou a sentença e ordenou um novo processo.

Em 2008 O Kosovo conseguiu a sua independência, reconhecida por 100 países, incluindo os Estados Unidos e vários membros da União europeia. De fora ficaram a Rússia e a Sérvia.