Ferrari desmente rumores: elétricos são "só um desejo"

Afinal, a Ferrari não tem planos para entrar no mercado dos híbridos e elétricos.

Meios de comunicação do mundo noticiaram que o diretor executivo, Sergio Marchione, anunciou o lançamento de um roadster totalmente elétrico e de um todo-o-terreno.

Divulgada a noticia, a marca italiana apressou-se a desmentir a informação.

Contactada pla Euronews, a Ferrari explicou que a a informação relativa à produção de um grande desportivo totalmente elétrico era "um desejo" de Sergio Marchione e que assim o explicava a um jornalista.

O diretor executivo da casa de Maranello estava no Salão de Detroit, nos Estados Unidos. Por agora, a Tesla, grande especialista dos veículos amigos do ambiente, tem a estrada desimpedida no segmento desportivo.