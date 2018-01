Japão alerta para "encanto ofensivo" da Coreia do Norte

"Não devemos deixarmo-nos cegar por este "encanto ofensivo"" da Coreia do Norte."

Foram estas as palavras que Taro Kono, Ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, disse na reunião entre homólogos de outros países do mundo, a qual se realizou em Vancouver, no Canadá.

O Japão considera que a Coreia do Norte está a "tapar o sol com a peneira" e que o resto do mundo não deve esquecer as ameças nucleares que o país tem feito.

"A Coreia do Norte continua a avançar com os programas nucleares, mesmo agora enquanto estamos aqui a falar.", disse o representante japonês.

O argumento insere-se no tema discutido recentemente pelas duas Coreias: A participação da Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos de Inverno, evento que se vai realizar na cidade sul-coreana de PyeongChang, no próximo mês. (De 9 a 25 de Fevereiro)

Ministro Norte-Coreano e Ministro Sul-Coreano cumprimentam-se no ínicio da segunda reunião em Panmunjom Reuters

Após as duas reuniões entre Chun Hae-sung, ministro da Coreia do Sul, e Jon Jong Su, ministro da Coreia do Norte, ficou decidido que o governo norte-coreano vai enviar 230 artistas para participar no evento.

Após este veredicto, o ministro sul-coreano aproveitou e propôs ao país vizinho a participação de atletas da Coreia do Norte nos Jogos.

Os ministros dos dois países têm nova reunião esta quarta-feira, mas, o representande norte-coreano já avisou que não enviará atletas para os Jogos Olímpicos.