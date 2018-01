Kosovo: Homenagens a Oliver Ivanovic

Tamanho do texto

Velas, flores e fotografias. Foram muitas as pessoas que prestaram homenagem a Oliver Ivanovic, político do Kosovo acusado de crimes de guerra contra civis albaneses.

O advogado de defesa de Ivanovic fala de uma onda de crimes de fundamento político.

"Este é só mais um assassinato em série dos que têm acontecido aqui. É preciso que isto termine. As pessoas que vivem no norte do Kosovo não podem mais viver assim.", admite Nebojsa Vlajic.

Os conflitos políticos são comuns mas, neste caso que se tornou mediático, as motivações partidárias não convencem toda a gente nas ruas de Kosovo. Alguns populares acreditam que conflitos pessoais tenham sido a causa da morte do político.

O Kosovo foi reconhecido como independente da Sérvia em 2008, mas Belgrado, capital do país, recusa reconhecer essa independência, o que faz crescer a tensão entre as duas regiões.