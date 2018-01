A sede social do grupo francês Lactalis, na cidade de Laval, e as instalações da fábrica de Craon de onde saíram os lotes de leite para bebés contaminados com salmonela, foram alvo de investigações, esta quarta-feira, por parte das autoridades judiciais francesas.

De acordo com o mais recente balanço, 37 crianças foram diagnosticadas com a bactéria, em França. O leite contaminado foi exportado para 83 países, Portugal não está incluído.

No total, cerca de 70 procuradores e agentes da polícia dirigiram-se às instalações no quadro do inquérito preliminar do caso de saúde pública que teve início a 22 de dezembro, do ano passado.

Até à data, segundo as autoridades francesas, foram registadas seis queixas na unidade de saúde pública do Ministério Público de Paris.

A bactéria salmonela causa intoxicações alimentares, além de gastroenterite benigna e outras infeções mais graves.

É particularmente perigosa em crianças pequenas, pessoas idosas ou com sistema imunitário débil.