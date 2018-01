Luanda ameaça Portugal com sanções económicas

Tamanho do texto

Angola poderá lançar um conjunto de sanções económicas a Portugal. Quem o diz é o diário português Jornal de Negócios.

Luanda não está satisfeita com o processo que envolve Manuel Vicente na Justiça portuguesa e deseja a transferência do processo.

O antigo vice-presidente da República de Angola é acusado de suborno.

De acordo com o jornal português, Luanda ameaça com reduzir as compras empresas portuguesas.

Poderão ser, por outro lado, colocados entraves a companhias lusa a operar em território angolano, assim como aos bancos com capitais no país africano e ao repatriamento de capitais no sentido Luanda-Lisboa.

Uma medida que, a ser tomada, poderá beneficiar outros mercados europeus, como Espanha e Itália, enquanto cerca de cinco mil empresas nacionais poderão ser afetadas.

Nos primeiros nove meses de 2017, as exportações para Angola atingiram 1,3 mil milhões de euros.

O julgamento de Manuel Vicente começa dia 22 de janeiro.