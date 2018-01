Médico da Casa Branca garante que saúde de Donald Trump é excelente

Tamanho do texto

Donald Trump tem bons genes, saúde excelente e não tem qualquer problema cognitivo. A garantia é dada pelo médico da Casa Branca, depois de realizar uma série de exames ao presidente dos estados unidos,

Em conferência de imprensa, Ronny Jackson revelou que os testes indicaram que mentalmente o presidente está muito bem conservado e é muito esperto. Um dos jornalistas perguntou se Trump está apto para o lugar que ocupa e o médico afirmou que não tem qualquer dúvida que sim, que está apto para este e para outro mandato, se for eleito.

Os exames ao presidente aconteceram na última sexta-feira, no mesmo dia em que foi para as bancas o polémico livro de Michaell Wolf. “ Fire and Fury” revela que a família, os amigos e os colegas de Donald Trump o tratam "como uma criança" e têm dúvidas sobre a sua capacidade para o cargo que ocupa.

Opinião diferente tem então o médico da Casa Branca, que diz apenas que Trump tem de fazer dieta.