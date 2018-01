Ventos fortes, árvores arrancadas, casas inundadas e mar agitado. Nas Ilhas Maurícias o porto e o aeroporto foram encerrados esta quarta-feira e o nível de alerta foi elevado perante a chegada do ciclone tropical Berguitta.

Deverá passar próximo da ilha na manhã desta quinta-feira, de acordo com os serviços meteorológicos.

"A população não se deve aventurar em zonas de risco, em zonas onde há deslizamentos de terra, acumulações de água e também nas regiões sensíveis às inundações", sublinhou Pravind Ruggoo, do Centro de Gestão e Redução de Riscos de Desastres Nacionais.

A ilha vizinha da Reunião também está alerta perante a aproximação do Berguitta.

Antecipando os possíveis estragos provocados pelo ciclone, os habitantes das Maurícias apressaram-se a comprar mantimentos e acorreram aos abrigos. Outros reforçaram a segurança em casa.

Yasine Mohabuth, Africanews - As autoridades pedem aos mauricianos para ficar em casa em segurança. Os serviços de emergência estão alerta com o encerramento do porto e do aeroporto. Desde a manhã desta quarta-feira, as Maurícias estão de certa forma isoladas do mundo."