Papa Francisco reúne-se com vítimas de abusos sexuais no Chile

O Papa Francisco reuniu-se com vítimas de abusos sexuais cometidos por elementos do clero chileno na nunciatura de Santiago.

O encontro desta terça-feira, após o almoço, foi particular, de acordo com o porta-voz do Vaticano, Greg Burke.

Durante uma missa na capital chilena o Sumo Pontífice reconheceu o sofrimento das vítimas mas também a dor dos padres que foram responsabilizados de forma coletiva pelos crimes de alguns.

"Conheço a dor que representam os casos de abusos a menores. Acompanho com atenção o que fazem para superar esse mal grave e doloroso. Convido-vos a pedir a Deus para nos dar a lucidez em seu nome, a coragem de pedir perdão e a capacidade de conseguir ouvir o que nos diz", disse o Papa Francisco.

Durante a primeira missa do Papa no Chile, meia centena de pessoas foram detidas numa manifestação contra a visita do Sumo Pontífice e os casos de pedofilia.

Esta quarta-feira o Papa Francisco visita Temuco. Segue-se Iquique na quinta, antes de partir rumo ao Peru para uma viagem de três dias.