PM irlandês não quer regresso às fronteiras do passado

O Parlamento Europeu recebeu esta quarta-feira a visita do primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, que inaugurou a série de debates sobre o futuro da Europa. De recordar que a República da Irlanda está particularmente implicada no processo da saída do Reino Unido da União Europeia devido à fronteira que partilha com a Irlanda do Norte, uma província britânica.