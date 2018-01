Apple anuncia pagamento "recorde" de impostos ao fisco dos EUA

Tamanho do texto

A Apple anunciou que vai pagar nos Estados Unidos cerca de 38 mil milhões de dólares em impostos para repatriar os lucros obtidos no estrangeiro.

Mais do que civismo, a gigante tecnológica aproveitará a diminuição fiscal prevista na reforma tributária que Donald Trump promulgou em dezembro do ano passado para repatriar os mais de 250 mil milhões de dólares em lucros globais que se encontram fora do país.

Esta quarta-feira, a empresa disse ainda que contribuirá "diretamente para a economia norte-americana" com um avultado plano de investimento para os próximos cinco anos e que criará cerca de 20 mil novos postos de trabalho. Também deverá construir um novo campus corporativo e distribuir prémios pelos funcionários.