Boa relação entre Reino Unido e França é para continuar

A porta do Reino Unido para a União Europeia está quase a fechar-se com o Brexit, mas a boa relação com França é para continuar.

A primeira-ministra britânica Theresa May e o presidente francês Emmanuel Macron comprometeram-se esta quinta-feira em Sandhurst, a sul de Londres, a reforçar os laços de cooperação entre os dois países.

A cimeira bilateral ficou marcada pelos temas da segurança, defesa, imigração, com especial destaque para Calais. De acordo com a britânica, "as infraestruturas de segurança com sistema de videovigilância, vedações e tecnologia de infravermelhos, em Calais e noutros pontos" serão reforçadas para "tornar as fronteiras do Reino Unido ainda mais seguras."

O Brexit também não foi esquecido. Apesar do espírito de comunhão do encontro, Emmanuel Macron pediu o fim da hipocrisia no acesso britânico ao mercado comunitário.

Para o presidente francês, o Reino Unido não pode querer ter os mesmos direitos dos estados-membros:

"Não sou a favor nem de recompensar nem de castigar. Mas tenho uma exigência: que o mercado único seja preservado, porque isso é um direito e um pilar da União Europeia. Por isso, a escolha está agora do lado do Reino Unido, não do meu lado. Mas não pode haver um acesso privilegiado ao mercado comum e que nele estejam os serviços financeiros."

De acordo com Theresa May e Emmanuel Macron, os laços entre os dois países saíram reforçados e a história que têm em comum não vai ser apagada com o Brexit.

No entanto, o processo da saída britânica da União Europeia continua a levantar muitas dúvidas.

A conclusão do Brexit está marcada para 29 de março de 2019.