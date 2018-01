EUA permanecem na Síria até à queda de Assad

Os Estados Unidos vão manter a presença militar na Síria para prevenir o regresso do Estado Islâmico. A garantia foi dada pelo secretário de Estado norte-americano, num discurso na Universidade de Stanford.

Rex Tillerson falou de um compromisso mais profundo com os países do Médio Oriente e numa rutura com as políticas de Barak Obama.

“A nossa missão militar na Síria vai manter-se. Não podemos repetir os erros de 2011, quando uma saída prematura do Iraque permitiu à Al Qaeda sobreviver no país e, eventualmente, transformar-se no Estado Islâmico. Foi o vazio que permitiu a esta e a outras organizações terroristas provocar o caos e a destruição nos países.”

O secretário de Estado norte-americano acredita que a partida do presidente Assad é inevitável e que deverá acontecer através de um processo gradual de reforma constitucional e com eleições supervisionadas pelas Nações Unidas.