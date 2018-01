Já abençoou o seu animal?

Tamanho do texto

A tradição de abençoar os animais é antiga e é celebrada pela religião católica. Santo Antão, padroeiro dos animais, é celebrado no dia 17 de Janeiro.

Antigamente acreditava-se que Antão teria a capacidade de prolongar a vida dos animais. No final do século XIX, as pessoas começaram a levar, até à Igreja, vacas, porcos, cavalos. Mais tarde, estes animais foram substituídos por animais de estimação, como gatos ou cães.

Vaticano, Roma

Vários agricultores viajaram com os próprios bichos desde várias zonas de Itália, até à praça de São Pedro, para serem abençoados.

São Bartolomeu, Espanha

Em Espanha, o dia de Santo Antão é chamado de Santo António.

Nesta cidade espanhola, a tradição é cumprida com cavalos. Os animais têm de saltar por cima de fogueiras.