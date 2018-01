Na aldeia mais fria do Planeta, os banhos ao ar livre dão saúde

Oymyakon é uma pequena localidade russa com cerca de 500 habitantes na República de Iacútia, na Sibéria, extremo norte da Federação.

Banhada pelas águas geladas do Hemisfério Norte, Iacútia é conhecida pelas temperaturas extremamente frias.

Oymyakon é considerada como o aglomerado populacional permanente com as temperaturas médias mais baixas do mundo. Por outras palavras, é a aldeia mais fria do Planeta.

Na semana passada, as temperaturas atingiram os 62º negativos.

As temperaturas geladas influenciam todos os aspetos da vida dos habitantes de Oymyakon e de grande parte da República de Iacútia.

Há quem deixe o carro ligado durante o dia, mesmo que não tenha a intenção de usá-lo durante várias horas.

É mais fácil assim.

As baterias ficam inutilizadas muitas vezes, quando as temperaturas superam os 20º negativos.

Come-se de forma adequada. Mais do que muito, come-se bem.

Muitas proteínas e uma dieta à base de carne, muitas vezes comida crua ou congelada. É muito difícil, se não impossível, o cultivo de cereais ou legumes nas terras de Iacútia.

Um prato muito apreciado é a Stroganina, peixe crú, servido depois de cortado em longas e finas tiras, congelado. Come-se também carne de rena e fígado de cavalo congelado.

Outra especialidade é o sangue de cavalo congelado, servido em pequenos cubos, com uma espécie de massa.

Mas os 62º negativos registados na semana passada não assustam os habitantes. Há quem tenha aproveitado a última semana para mergulhar nas águas geladas. Dizem que dá saúde e ajuda a enfrentar qualquer inverno, por mais rigoroso que seja.

Afinal de contas, em 2013, Oymyakon registou a emperatura recorde, mesmo para o inverno, de 71,2º negativos.