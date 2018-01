Onde está o corpo do 'Rambo' da Venezuela?

Tamanho do texto

Onde está, afinal, o corpo do 'Rambo' da Venezuela?

A família de Óscar Pérez diz que não teve ainda acesso ao cadáver. O antigo piloto, ator e anti-chavista foi morto pelas forças do Governo de Nicolás Maduro numa operação policial marcada pla polémica.

Durante o confronto, morreram outras oito pessoas. A mãe do piloto rebelde diz que só acredita que ele morreu quando vir o cadáver.

Num vídeo colocado numa rede social, Aminta Pérez pede ao Governo que deixem enterrar o filme:

"Com toda a dor que tenho na alma, peço que me deixem reconhecer o meu filho, se é verdade que se encontra na morgue. Quero recuperá-lo para sepultá-lo", diz a mãe do piloto.

E", se não mo permitem, então, para mim, ele está vivo," conclui.

Protestos na morgue, em Caracas

Numa morgue, em Caracas, a famílias dos mortos têm protestado, várias vezes, para que o Governo reconheça, de forma oficial, se os corpos se encontram ou não em poder do Estado.

O Governo de Nicolás Maduro considera que Õscar Pérez e grupo de rebeldes eram terroristas.

O rambo da venezuela atacou edifícios do Governo com granadas, com recurso a um helicóptero roubado.

Durante a operação de busca e captura, Óscar Pérez foi colocando videos numa rede social. Dizia querer render-se mas que "tentavam mata-los."