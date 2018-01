Tamanho do texto

Quatro manchas de crude do petroleiro iraniano, que explodiu e afundou ao largo de Xangai, foram encontradas no Mar da China Oriental. A informação já foi confirmada pelas autoridades chinesas que revelaram que as manchas atingem uma área que ultrapassa os 100 metros quadrados.

O petroleiro Sanchi transportava 136 mil toneladas de petróleo condensado, quando colidiu com um cargueiro chinês. Depois de nove dias a arder, o Sanchi afundou-se neste domingo.

As primeiras imagens de satélite mostravam duas manchas de crude mas os últimos dados, divulgados pela Administração Estatal de Oceanos da China, indicam a existência de quatro manchas dispersas, com tamanhos que variam entre os 5,5 e os 48 quilómetros quadrados.

Apesar da China ainda não ter avaliado o impacto ambiental deste acidente, as organizações de proteção do ambiente temem o pior.