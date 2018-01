Raide da polícia ataca 'Máfia chinesa' em Itália

Tamanho do texto

Um raide das autoridades italianas sobre a Máfia chinesa fez 33 detenções em várias cidades do país.

A operação coordenada pela polícia de Florença contou também com ações em Espanha e França, em cooperação com as polícias desses países.

Os suspeitos tinham todos mandados de captura emitidos e são agora acusados de estarem ligados a uma organização criminosa.

Em causa estarão alegados negócios ilegais com bens que chegam da China a diversos países da Europa, nomeadamente Itália.

Nos últimos anos, a polícia italiana tem se debatido com o crescimento de grupos criminosos chineses ligados sobretudo à contrafação e à prostituição.

A investigação que deu origem a esta megaoperação decorre já desde 2011 e tenta desmantelar a atividade da Máfia Chinesa em Itália.