Salão Internacional de Alta Relojoaria de Genebra

A XXVIII edição do Salão Internacional da Alta Relojoaria (SIHH, sigla em francês), é um dos grandes encontros mundiais dos profissionais do setor.

O evento tem lugar esta semana, na cidade suíça de Genebra, e conta com as mais prestigiadas casas de relojoaria do mundo, com um total de 35 participantes.

São 18 marcas consideradas históricas e 17 produtores independentes.

Entre os que passaram a fazer parte do encontro mais recentemente, encontra-se a Hermès.

De acordo com os organizadores do evento, esperam-se, este ano, cerca de 20 mil visitantes, entre comerciantes, entusiastas e fabricantes.

É a segunda vez, em quase 30 anos de encontro, que os organizadores consagram um dia dedicado apenas ao grande público.

Depois de uma época de caída das vendas, o setor da alta relojoaria parece recuperar de forma progressiva.

O SIHH funciona, de acordo com os profissionais do setor, como uma espécie de barómetro acerca do dinamismo do ano em que tem lugar.

Entre as principais atrações do SIHH 2018 encontra-se uma coleção da Cartier com o tema "A Beleza do Tempo", que convida o visitante a uma viagem no tempo.