Síria ameaça retaliar se Turquia avançar em Afrin

O governo sírio ameaça a Turquia: Se o exército turco lançar uma ofensiva militar em Afrin , tal como tem vindo a prometer, vai considerar isso uma agressão e vai responder . Esta região, no Curdistão sírio, é controlada pelas milícias curdas do YPG , que Ancara considera uma organização terrorista, devido às ligações com o PKK .

A Turquia está a reforçar a presença militar junto à fronteira com a Síria. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Mevlüt Çavuşoğlu, defendeu a operção numa entrevista televisiva: "Vamos intervir em Afrin. Vamos também levar a cabo ações a leste do Eufrates e em Manbij contra ameaças. Não queremos que um aliado como os Estados Unidos esteja contra nós nesta situação. Vamos ter reuniões com a Rússia e com o Irão sobre o uso do espaço aéreo", afirmou o MNE turco.

Em Afrin, milhares de pessoas de várias etnias e religiões manifestaram-se contra a possível intervenção militar turca.