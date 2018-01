Tempestade Friederike faz sete mortos no centro da Europa

É uma das tempestades mais fortes na Europa nos últimos anos. Com ventos que chegam a soprar a mais de 200 kms/hora, a tempestade Friederike está a deixar um rasto de destruição e caos no centro norte da Europa. Sete pessoas já perderam a vida: três na Alemanha, três na Holanda e uma na Bélgica.

A energia sofreu cortes um pouco por todo o lado e os transportes foram um dos setores mais afetados, com a circulação de comboios a ser suspensa na Alemanha. Na Bélgica, foi a queda de uma árvore sobre um carro a matar uma mulher na região da Valónia. Os bombeiros e outros serviços de emergência foram chamados ao local, mas já não foram capazes de efetuar o salvamento da vítima.

Já na Holanda, os ventos fizeram sentir a sua força a mais de 120 kms/ hora. Devido às condições atmosféricas adversas, as autoridades chegaram a suspender mais de 200 voos no aeroporto de Schiphol.

As próprias pessoas nas ruas tiveram dificuldades para se manterem de pé e não serem levadas pelo vento. Algumas zonas do centro do país estão mesmo sob alerta vermelho e todas as outras regiões foram colocadas em alerta laranja.

As autoridades acreditam que a tempestade Friederike vai continuar a mover-se para leste e deve atingir a Polónia nas próximas horas.