Trump entrega "Prémios Notícias Falsas"

É mais um episódio da difícil relação de Donald Trump com a comunicação social.

Tal como tinha anunciado, o presidente revelou a lista dos “Prémios Notícias Falsas". O anúncio foi feito na rede social Twitter e o nome dos vencedores foi colocado no site oficial do partido republicano.

Na lista dos dez premiados estão os principais jornais e televisões norte-americanas como a CNN, o The New York Times e o The Washington Post.

Depois de divulgar os prémios, Trump escreveu que apesar de alguns meios muito desonestos e corruptos, existem grandes jornalistas que o presidente respeita.

Os repetidos ataques de Trump à imprensa têm sido muito criticados. Desta vez, as críticas chegam do senador republicano, Jeff Flake

"Inimigos do povo" foi o que o presidente dos Estados Unidos chamou à imprensa livre, em 2017. Isto é uma amostra de como está a nossa democracia, quando o nosso próprio presidente utiliza as mesmas palavras que Estaline para descrever os seus inimigos.”