O governo americano prepara-se para uma possível paralisação já está sexta-feira por não conseguir chegar a acordo em relação ao Orçamento do Estado para 2018.

A Câmara dos Deputados aprovou um projeto lei para tentar evitar esta paralisação. Este projeto vai agora a votação no Senado, o qual tem, até esta sexta-feira às 23h59, para arranjar acordo.

Donald Trump já admitiu ser possível que o estado paralise e culpa os democratas caso isso aconteça.

O assunto a que se refere o presidente norte-americano é a mudança que o próprio queria ver ser imposta sobre as leis de imigração. Mudanças às quais democratas e republicanos não chegam a acordo.

Os republicanos, que dominam as cadeiras do Senado, querem apostar no combate à imigração, já os democratas querem que os imigrantes que foram para o país ainda de criança, tenham garantias de ficar no "país dos sonhos".

Este seria o primeiro "Shutdown" no governo dos EUA?

A última paralisação aconteceu em 2013, no governo de Barack Obama. As instituições públicas fecharam as portas durante 16 dias e milhares de funcionários do governo ficaram em casa até ser tomada outra decisão.

Mas esta não foi a única, o governo americano já sofreu outras paralisações devido ao desacordo em relação aos orçamentos do Estado. Houve dois "shutdowns" no governo de Bill Clinton, em 1995 e 1996; e um outro em 1978, paralisação que durou 18 dias.