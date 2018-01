Tempestade Friederike já soma 12 mortos no centro da Europa

Tamanho do texto

Já são 12 os mortos provocados pela tempestade Friederike na Europa central. A Alemanha foi o país mais afetado, onde morreram oito pessoas, mas Holanda e Bélgica também registaram vítimas mortais do mau tempo: três e uma, respetivamente.

Só na Alemanha, o mau tempo terá provocado estragos acima dos 500 milhões de euros, segundo as estimativas das seguradoras. A queda de árvores, os cortes de energia e as interrupções na circulação de transportes marcaram as últimas horas em solo germânico.

Inúmeros voos chegaram mesmo a ser suspensos e aqueles que não foram cancelados, tiveram de enfrentar verdadeiras missões impossíveis para aterrar em segurança.

Entretanto, a tempestade Friederike chegou também em força à Polónia na última noite. A neve caiu com muita intensidade e as estradas encheram-se de gelo, tornando a circulação rodoviária cada vez mais perigosa.

Friederike é já considerado uma das maiores tempestades a afetar a Europa nos últimos anos e os seus efeitos chegaram também a atingir a Grã-Bretanha.

A Escócia foi o país mais afetado e as autoridades avisaram a população para o possível agravamento das condições climatéricas, desaconselhado qualquer viagem nas próximas horas.