Tempestade tropical Berguitta passa ao lado da ilha da Reunião

A tempestade tropical Berguitta poupou a ilha francesa da Reunião.

Segundo o Instituto de Meteorologia Francês, a tempestade passou, esta quinta-feira, a cerca de 50 quilómetros da costa sudeste da ilha.

Com ventos menos fortes do que o previsto, as autoridades não chegaram a lançar o alerta vermelho. Para já, não há registo de vítimas.

A zona sul da ilha foi a mais afetada, com chuvas torrenciais a provocarem vários estragos.

Mais de 300 pessoas tiveram de deixar as suas casas por causa da ameaça de inundações.