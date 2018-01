Ataque em hotel afegão faz vários mortos

O ataque deste sábado ao Hotel Intercontinental de Cabul, no Afeganistão, fez vários mortos, segundo o ministro afegão do interior. O número exato de vítimas ainda é desconhecido e sabe-se que há pelo menos seis feridos.

Quatro homens armados com armas de fogo e granadas. Terão entrado no hotel através da cozinha e começaram a disparar sobre os hóspedes e o pessoal. Há também relatos de testemunhas que falam de uma tomada de reféns. As forças de segurança chegaram depois e conseguiram já libertar vários andares do edifício. Pelo menos dois dos atacantes foram mortos na operação, que ao início da noite estava ainda a decorrer.

O hotel Intercontinental fica numa zona alta da capital afegã e estava fortemente protegido, como todos os edifícios públicos, mas isso não impediu o ataque. Já em 2011 o edifício tinha sido atacado pelos talibãs. Não há, por enquanto, nenhuma reivindicação deste ataque. Este domingo, o hotel deveria acolher um congresso de tecnologias de informação. Mais de 100 participantes no congresso estavam no hotel no momento do ataque.